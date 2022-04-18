Флешмоб Ukraine NOW развивает у молодежи чувство патриотизма

Людям старшего возраста может показаться глупой затеей проведение ставших популярными среди молодежи так называемых флешмобов. Но у каждого поколения есть свое объединяющее движение. Вспомните отряды тимуровцев, боевые «Зарницы». Как раз на воспитание чувства патриотизма и направлена инициатива президента Владимира Зеленского провести всеукраинский флешмоб Ukraine NOW, в котором молодежь сможет рассказать о любви к Украине.
В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.
Правила участия:
- записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;
- разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: [email protected];
- в заметке тегнуть страницу @UkraineNOW;
- поставить хэштег #IamUkraineNow;
- поставить лайк сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.
Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30 годовщины независимости Украины.
Напомним, ранее Зеленский предложил украинцам провести флешмоб к Дню флага, вывешивая украинские флаги из окон.
А на День Конституции Зеленский предложил флешмоб, для которого нужно было рассказать о любимой статье из основного закона.
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