Флешмоб Ukraine NOW развивает у молодежи чувство патриотизма

11:20 21 ноября Киев, Украина

Людям старшего возраста может показаться глупой затеей проведение ставших популярными среди молодежи так называемых флешмобов. Но у каждого поколения есть свое объединяющее движение. Вспомните отряды тимуровцев, боевые «Зарницы». Как раз на воспитание чувства патриотизма и направлена инициатива президента Владимира Зеленского провести всеукраинский флешмоб Ukraine NOW, в котором молодежь сможет рассказать о любви к Украине.

"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, которые рождены в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь" – сказал Зеленский.

В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30 годовщину Украине", - добавил Владимир Зеленский.

Правила участия:

записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;

разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: [email protected];

в заметке тегнуть страницу @UkraineNOW;

поставить хэштег #IamUkraineNow;

поставить лайк сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30 годовщины независимости Украины.

Напомним, ранее Зеленский предложил украинцам провести флешмоб к Дню флага, вывешивая украинские флаги из окон.

А на День Конституции Зеленский предложил флешмоб, для которого нужно было рассказать о любимой статье из основного закона.