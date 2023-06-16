Флаги из Гостомеля и Бахмута продали на благотворительном аукционе в США за $500 тысяч

Флаг Украины из Бахмута и флаг Гостомельского общины (Киевская область) продали на аукционе в Нью-Йорке за 500 тысяч долларов.
Об этом сообщает международная организация HealthRigh International.
Об этом сообщает международная организация HealthRigh International.
Отмечается, что лотами аукциона стали флаг Украины и флаг Гостомельской общины, переданные в Нью-Йорк представительством HealthRight в Украине накануне события. Общая сумма сбора составила 500 тысяч долларов.
Как сообщили в представительстве организации, флаг Украины из Бахмута Донецкой области был передан Киевскому офису Health Right солдатами
и офицерами Вооруженных сил Украины, находящимися в зоне боевых действий, а именно на первой линии фронта Бахмутского направления.
Военнослужащие, оставившие свои подписи на флаге, защищают Украину с начала полномасштабного вторжения россии и в последние несколько месяцев героически держат оборону Бахмута.
Флаг Гостомельской общины из Гостомеля Киевской области передал бывший начальник поселковой военной администрации Сергей Борисюк.
Также лотом на аукционе стал флаг Украины Гостомельской общины из населенного пункта Мощун Киевской области.
Флаг был передан от Гостомельской поселковой военной администрации и подписан представителями местной территориальной обороны, а также жителями села Мощун, пережившими оккупацию.
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