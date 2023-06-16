Флаги из Гостомеля и Бахмута продали на благотворительном аукционе в США за $500 тысяч

17:20 09 июня Киев, Украина





Об этом сообщает международная организация HealthRigh International. Флаг Украины из Бахмута и флаг Гостомельского общины (Киевская область) продали на аукционе в Нью-Йорке за 500 тысяч долларов.Об этом сообщает международная организация HealthRigh International.

"HealthRight International провела ежегодный благотворительный аукцион в рамках гала-вечера Health & Human Rights Award. Его целью был сбор средств на реализацию проектов представительства HealthRight в Украине для преодоления последствий войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лотами аукциона стали флаг Украины и флаг Гостомельской общины, переданные в Нью-Йорк представительством HealthRight в Украине накануне события. Общая сумма сбора составила 500 тысяч долларов.



Как сообщили в представительстве организации, флаг Украины из Бахмута Донецкой области был передан Киевскому офису Health Right солдатами

и офицерами Вооруженных сил Украины, находящимися в зоне боевых действий, а именно на первой линии фронта Бахмутского направления.

Военнослужащие, оставившие свои подписи на флаге, защищают Украину с начала полномасштабного вторжения россии и в последние несколько месяцев героически держат оборону Бахмута.



Флаг Гостомельской общины из Гостомеля Киевской области передал бывший начальник поселковой военной администрации Сергей Борисюк.

"Этот флаг стал символом несокрушимости украинского народа и особенно Гостомельской общины, которая взяла на себя первый удар войны в феврале 2022 года. Флаг находился в здании военной администрации поселка Гостомель на момент начала полномасштабного вторжения и продолжал поднимать дух украинцев во время периода оккупации почти до конца. марта 2022 года. Там же он остался, когда город был освобожден от российских войск", - говорится в сообщении.

Также лотом на аукционе стал флаг Украины Гостомельской общины из населенного пункта Мощун Киевской области.

"Этот флаг является напоминанием о героизме и мужестве украинцев, защищавших родную землю, ценой собственной жизни. Именно через Мощун пролегала первая линия фронта в марте 2022 года. Местными жителями здесь создан Мемориал памяти погибшим в боях за Киевщину", - говорится в сообщении.

Флаг был передан от Гостомельской поселковой военной администрации и подписан представителями местной территориальной обороны, а также жителями села Мощун, пережившими оккупацию.