Финляндия с 26 июля открывается для украинцев

С 26 июля полностью вакцинированным украинцам разрешили въезд на территорию Финляндии, включая привитых китайской и индийской вакцинами.
Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
В перечень вакцин, которые признает Финляндия, входят:
1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);
2. Spikevax (Moderna);
3. Vaxzevria (AstraZeneca);
4. Janssen (Johnson&Johnson);
5. BIBP (Sinofarm);
6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);
7. CoronaVac (Sinovac Biotech).
Вакцинированные смогут посещать Финляндию в том числе с туристической целью.
При наличии отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел COVID-19, въезд в страну возможен только при наличии уважительной причины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии