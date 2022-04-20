Финляндия с 26 июля открывается для украинцев

10:43 21 июля Киев, Украина

С 26 июля полностью вакцинированным украинцам разрешили въезд на территорию Финляндии, включая привитых китайской и индийской вакцинами.
 
Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

В перечень вакцин, которые признает Финляндия, входят:

1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);
2. Spikevax (Moderna);
3. Vaxzevria (AstraZeneca);
4. Janssen (Johnson&Johnson);
5. BIBP (Sinofarm);
6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);
7. CoronaVac (Sinovac Biotech).

Вакцинированные смогут посещать Финляндию в том числе с туристической целью.
 
При наличии отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел COVID-19, въезд в страну возможен только при наличии уважительной причины.