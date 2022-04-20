Финляндия с 26 июля открывается для украинцев

10:43 21 июля Киев, Украина

С 26 июля полностью вакцинированным украинцам разрешили въезд на территорию Финляндии, включая привитых китайской и индийской вакцинами.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.



В перечень вакцин, которые признает



1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);

2. Spikevax (Moderna);

3. Vaxzevria (AstraZeneca);

4. Janssen (Johnson&Johnson);

5. BIBP (Sinofarm);

6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);

7.



Вакцинированные смогут посещать Финляндию в том числе с туристической целью. В перечень вакцин, которые признает Финляндия , входят:1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);2. Spikevax (Moderna);3. Vaxzevria (AstraZeneca);4. Janssen (Johnson&Johnson);5. BIBP (Sinofarm);6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);7. CoronaVac (Sinovac Biotech).Вакцинированные смогут посещать Финляндию в том числе с туристической целью.

При наличии отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел COVID-19, въезд в страну возможен только при наличии уважительной причины.