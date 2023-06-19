Финляндия меняет условия проживания для украинских беженцев

Финляндия вносит изменения в условия проживания для украинских беженцев. Миграционная служба Финляндии (Migri) объявила о завершении муниципальной модели размещения беженцев с 31 декабря 2023 года.
Согласно пресс-релизу Мигри, соглашения прекращаются без отдельного уведомления. Эту информацию передает Служба новостей Yle.
Основные изменения касаются беженцев, проживающих в квартирах, арендованных приемными центрами у муниципалитетов.
Муниципальная модель размещения была разработана Миграционной службой весной 2022 года с целью решить особую ситуацию, возникшую в результате полномасштабного российского вторжения в Украину.
Эта модель была временным решением для компенсации муниципалитетам расходов на проживание и ориентационные услуги для лиц, находящихся во временной защите в Финляндии, как указано на сайте Мигри.
С тех пор система приема значительно расширилась, и сейчас в Финляндии действует 107 приемных центров, их отделений и пунктов обслуживания частных лиц, а также 10 отделений для несовершеннолетних. Эта система в настоящее время способна удовлетворить потребности в размещении.
Таким образом, Мигри пришла к выводу, что отдельные договоренности о размещении больше не требуются.
Согласно данным Миграционной службы, в настоящее время около 45,5 тысяч клиентов находятся в системе приема, из которых 51% проживают в приемных пунктах, а 35% - в частных домах. Оставшиеся 14% (примерно 6 200 человек), получающие временную защиту, размещены по муниципальной модели в почти 140 муниципалитетах по всей Финляндии.
Кроме того, важно отметить, что из этих 6 200 человек около 5 500 уже могут подать заявку на регистрацию в муниципалитете проживания в течение 2023 года и получить право на помощь в жилье наравне с остальными жителями Финляндии, как сообщается Мигри.
Если эти люди не подадут заявки на регистрацию в муниципалитете проживания, им будет предложено переселение в приемные центры, добавляет пресс-релиз, приводя слова Элины Нурми из Мигри.
Согласно пресс-релизу Мигри, соглашения прекращаются без отдельного уведомления. Эту информацию передает Служба новостей Yle.
Основные изменения касаются беженцев, проживающих в квартирах, арендованных приемными центрами у муниципалитетов.
Муниципальная модель размещения была разработана Миграционной службой весной 2022 года с целью решить особую ситуацию, возникшую в результате полномасштабного российского вторжения в Украину.
Эта модель была временным решением для компенсации муниципалитетам расходов на проживание и ориентационные услуги для лиц, находящихся во временной защите в Финляндии, как указано на сайте Мигри.
С тех пор система приема значительно расширилась, и сейчас в Финляндии действует 107 приемных центров, их отделений и пунктов обслуживания частных лиц, а также 10 отделений для несовершеннолетних. Эта система в настоящее время способна удовлетворить потребности в размещении.
Таким образом, Мигри пришла к выводу, что отдельные договоренности о размещении больше не требуются.
Согласно данным Миграционной службы, в настоящее время около 45,5 тысяч клиентов находятся в системе приема, из которых 51% проживают в приемных пунктах, а 35% - в частных домах. Оставшиеся 14% (примерно 6 200 человек), получающие временную защиту, размещены по муниципальной модели в почти 140 муниципалитетах по всей Финляндии.
Кроме того, важно отметить, что из этих 6 200 человек около 5 500 уже могут подать заявку на регистрацию в муниципалитете проживания в течение 2023 года и получить право на помощь в жилье наравне с остальными жителями Финляндии, как сообщается Мигри.
Если эти люди не подадут заявки на регистрацию в муниципалитете проживания, им будет предложено переселение в приемные центры, добавляет пресс-релиз, приводя слова Элины Нурми из Мигри.
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