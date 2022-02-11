Финал Евровидения-2021: список участников и их очередность в выступлении

10:27 21 Май Киев, Украина

В финале Евровидение-2021, который пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Украина выступит девятнадцатой. Всего в финале принимают участие 26 стран.



В Роттердаме 20 мая состоялся второй полуфинал Евровидения-2021, по итогам которого определились все финалисты конкурса.



В финале выступят 26 участников: победители двух полуфиналов, а также представители пяти стран-основательниц Евровидения (Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия) и конкурсант от Нидерландов – страны-победителя Евровидения 2019.



Финалисты первого полуфинала Евровидения:



Норвегия: TIX – Fallen Angel

Израиль: Eden Alene – Set Me Free

Россия: Manizha – Russian Woman

Азербайджан: Efendi – Mata Hari

Мальта: Destiny – Je Me Casse

Литва: The Roop – Discoteque

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Швеция: Tusse – Voices

Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place

Украина: Go_A – SHUM



Финалисты второго полуфинала Евровидения:



Албания: Anxhela Peristeri - Karma

Сербия: Hurricane - Loco Loco

Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old

Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR

Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side

Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina

Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers

Греция: Stefania - Last Dance

Финляндия: Blind Channel - Dark Side



Финалисты стран-основательниц Евровидения и страны, принимающей конкурс:

Италия: Måneskin – Zitti e buoni

Франция: Barbara Pravi - Voilà

Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme

Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate

Великобритания: James Newman – Embers

Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age



Напомним, грандиозный финал Евровидения-2021 состоится в субботу, 22 мая в 22.00.