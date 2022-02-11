Финал Евровидения-2021: список участников и их очередность в выступлении

В финале Евровидение-2021, который пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Украина выступит девятнадцатой. Всего в финале принимают участие 26 стран.
В Роттердаме 20 мая состоялся второй полуфинал Евровидения-2021, по итогам которого определились все финалисты конкурса.
В финале выступят 26 участников: победители двух полуфиналов, а также представители пяти стран-основательниц Евровидения (Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия) и конкурсант от Нидерландов – страны-победителя Евровидения 2019.
Финалисты первого полуфинала Евровидения:
Норвегия: TIX – Fallen Angel
Израиль: Eden Alene – Set Me Free
Россия: Manizha – Russian Woman
Азербайджан: Efendi – Mata Hari
Мальта: Destiny – Je Me Casse
Литва: The Roop – Discoteque
Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Швеция: Tusse – Voices
Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
Украина: Go_A – SHUM
Финалисты второго полуфинала Евровидения:
Албания: Anxhela Peristeri - Karma
Сербия: Hurricane - Loco Loco
Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old
Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side
Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers
Греция: Stefania - Last Dance
Финляндия: Blind Channel - Dark Side
Финалисты стран-основательниц Евровидения и страны, принимающей конкурс:
Италия: Måneskin – Zitti e buoni
Франция: Barbara Pravi - Voilà
Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme
Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
Великобритания: James Newman – Embers
Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Напомним, грандиозный финал Евровидения-2021 состоится в субботу, 22 мая в 22.00.
В Роттердаме 20 мая состоялся второй полуфинал Евровидения-2021, по итогам которого определились все финалисты конкурса.
В финале выступят 26 участников: победители двух полуфиналов, а также представители пяти стран-основательниц Евровидения (Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия) и конкурсант от Нидерландов – страны-победителя Евровидения 2019.
Финалисты первого полуфинала Евровидения:
Норвегия: TIX – Fallen Angel
Израиль: Eden Alene – Set Me Free
Россия: Manizha – Russian Woman
Азербайджан: Efendi – Mata Hari
Мальта: Destiny – Je Me Casse
Литва: The Roop – Discoteque
Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Швеция: Tusse – Voices
Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
Украина: Go_A – SHUM
Финалисты второго полуфинала Евровидения:
Албания: Anxhela Peristeri - Karma
Сербия: Hurricane - Loco Loco
Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old
Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side
Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers
Греция: Stefania - Last Dance
Финляндия: Blind Channel - Dark Side
Финалисты стран-основательниц Евровидения и страны, принимающей конкурс:
Италия: Måneskin – Zitti e buoni
Франция: Barbara Pravi - Voilà
Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme
Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
Великобритания: James Newman – Embers
Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Напомним, грандиозный финал Евровидения-2021 состоится в субботу, 22 мая в 22.00.
Украину на конкурсе представляет электрофолк-группа Go-A, в состав которой входят Екатерина Павленко (вокал), Тарас Шевченко (клавишник, ударник, продюсер), Игорь Диденчук (фольклорист и мультиинструменталист), Иван Григоряк (гитара).
За период существования коллектив успел принять участие во многих фестивалях и неоднократно выступал за пределами Украины.
На Евровидении-2021 группа исполняет песню Шум. Композиция является современным переосмыслением архаичной игры веснянки с элементами древнего магического обряда.
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