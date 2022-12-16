Фильм «Железные бабочки» о трагедии МН17 покажут на Берлинале

Фильм «Железные бабочки» Романа Любого о трагедии МН17 покажут на Берлинале. Он был снят Babylon'13 в копродукции с немецкой компанией Trima.
В фильме объединились архивные кадры, вырезки из дел, фрагменты телеэфиров, интервью, документальные наблюдения, анимация, элементы
перформанса и отрывки разговоров российских военных.
Лента будет демонстрироваться в секции «Панорама». Берлинале продлится с 16 по 26 февраля 2023 года.
Роман Любой работает в кино, театре и музыке. Его дебютный полнометражный документальный фильм «Записка войны» – это сюрреалистическое кинематографическое путешествие на передовую, смонтированное из кадров, снятых украинскими солдатами в 2014 году.
Фильм "Железные бабочки" также покажут на фестивале независимого кино "Санденс" в США в январе 2023 года. Украинская премьера фильма должна состояться в июле 2023 года.
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