Фильм «Железные бабочки» о трагедии МН17 покажут на Берлинале

17:38 16 декабря Киев, Украина

Фильм «Железные бабочки» Романа Любого о трагедии МН17 покажут на Берлинале. Он был снят Babylon'13 в копродукции с немецкой компанией Trima.

«Летом 2014 года подсолнечные поля и угольные шахты на востоке Украины превращаются в место преступления площадью 12 квадратных километров. Многослойное расследование сбивания рейса MH17, во время которого в теле пилота обнаружили шрапнель в форме бабочки, свидетельствует о причастности государства к военному преступлению, которое остается безнаказанным", – говорится в описании фильма.

В фильме объединились архивные кадры, вырезки из дел, фрагменты телеэфиров, интервью, документальные наблюдения, анимация, элементы

перформанса и отрывки разговоров российских военных.

Лента будет демонстрироваться в секции «Панорама». Берлинале продлится с 16 по 26 февраля 2023 года.



Роман Любой работает в кино, театре и музыке. Его дебютный полнометражный документальный фильм «Записка войны» – это сюрреалистическое кинематографическое путешествие на передовую, смонтированное из кадров, снятых украинскими солдатами в 2014 году.



Фильм "Железные бабочки" также покажут на фестивале независимого кино "Санденс" в США в январе 2023 года. Украинская премьера фильма должна состояться в июле 2023 года.