Фильм убитого оккупантами литовского документалиста получил награду Каннского кинофестиваля

08:50 30 мая Киев, Украина

Специальный приз жюри Каннского фестиваля "Золотой глаз" получила картина литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Документалиста в конце февраля пленили в Мариуполе и убили российские военные.

Об этом сообщили на сайте фестиваля.

Лента "Мариуполис 2" стала продолжением ленты "Мариуполис", которую Кведаравичюс снял в 2016 году и в которой изобразил общество, живущее под угрозой войны.

Второй фильм смонтировали из материала, который режиссер снимал перед смертью. Запечатленное сохранила его невеста Анна Белоброва, которая была вместе с Кведаравичюсом в Мариуполе.
«Наш специальный приз получает фильм, который невозможно сравнить ни с одним из конкурса. Очень радикальное, смелое, художественное и экзистенциальное высказывание "Мариуполис 2". Режиссер Мантас Кведаравичюс – одна из тысяч гражданских, убитых российской армией с начала полномасштабного вторжения путина», – цитирует слова жюри конкурса BBC.
Во внеконкурсную секцию "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля ленту добавили буквально за несколько дней до начала фестиваля. Французское издание "Телерама" назвало ее "произведением строгой и страшной поэзии".
«"Мариуполис 2" показывает нам обычную и даже где-то прозаическую сторону войны - людей, которые хотят есть, которым необходимо ходить в туалет в то время, как продолжаются выстрелы и бомбежки. Это взгляд мирного населения на войну, который нам не показывают в новости. Потому что в новостях прежде всего рассказывают о событиях, а лента "Мариуполис 2" нам показывает другое лицо войны, людей, которые пытаются выжить вопреки всему», - говорит французский кинокритик Фред Понсар.