Фильм убитого оккупантами литовского документалиста получил награду Каннского кинофестиваля

Специальный приз жюри Каннского фестиваля "Золотой глаз" получила картина литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Документалиста в конце февраля пленили в Мариуполе и убили российские военные.
Об этом сообщили на сайте фестиваля.
Лента "Мариуполис 2" стала продолжением ленты "Мариуполис", которую Кведаравичюс снял в 2016 году и в которой изобразил общество, живущее под угрозой войны.
Второй фильм смонтировали из материала, который режиссер снимал перед смертью. Запечатленное сохранила его невеста Анна Белоброва, которая была вместе с Кведаравичюсом в Мариуполе.
Об этом сообщили на сайте фестиваля.
Лента "Мариуполис 2" стала продолжением ленты "Мариуполис", которую Кведаравичюс снял в 2016 году и в которой изобразил общество, живущее под угрозой войны.
Второй фильм смонтировали из материала, который режиссер снимал перед смертью. Запечатленное сохранила его невеста Анна Белоброва, которая была вместе с Кведаравичюсом в Мариуполе.
Во внеконкурсную секцию "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля ленту добавили буквально за несколько дней до начала фестиваля. Французское издание "Телерама" назвало ее "произведением строгой и страшной поэзии".
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