Фильм "Атлантида" выдвинули на премию Оскар-2021

18:08 24 Сентябрь Киев, Украина

Украинский полнометражный фильм, созданный при поддержке Госкино, выдвинули на получение премии Оскар -2021.

Оскаровский комитет выбирал из трех фильмов, в итоге по решению членов жюри, на "Оскар" утверждена драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Комитет также рассматривал лирическую комедию "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и документальную картину "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик.



Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией и возвращения оккупированного Донбасса. В картине события развиваются в 2025 году на Донбассе, "через год после окончания войны". Территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.

“Атлантида” - самое точное объяснение последствий массовой войны между Украиной и Россией, - говорит о фильме сам режиссер. -. Самая большая проблема Донбасса - не экономическая деградация, а экологическая катастрофа. Сотни шахт, из которых ранее была откачана вода, теперь заброшены и затоплены. Отравленная вода из них падает в колодцы и реки. Через несколько лет в этом регионе не будет питьевой воды, и Донбасс превратится в безжизненную пустыню, подобную Чернобылю”.

Как рассказывает Валентин Васянович, главный герой его фильма Сергей, бывший солдат, испытывающий трудности с адаптацией к своей новой реальности. Вернувшийся с войны домой, Сергей хочет избавиться от травм и жить полноценной жизнью. Чтобы переосмыслить произошедшие с ним перемены, он присоединяется к добровольцам, которые занимаются эксгумацией тел погибших солдат. Копая трупы, он переступает через свою психологическую травму, находит в себе силы жить дальше. Результатом этого пути является сближение Сергея с также травмированной войной девушкой Катей.





Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры: ветераны войны на Донбассе, волонтеры, солдаты ВСУ. Так, одну из главных ролей сыграл Андрей Римарук — бывший разведчик, участник войны на Донбассе, а также парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки происходили в основном в Мариуполе в январе – марте 2018 года.

Отметим, что у фильма "Атлантида" сложилась отличная фестивальная судьба. Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе 76-го Венецианского международного кинофестиваля “Горизонты”, где лента получила победу - Orizzonti Award for Best Film. Дальше был спецприз жюри Международного кинофестиваля в Токио, Гран-при Минского международного кинофестиваля “Листапад”, приз за операторскую работу Международного кинофестиваля в Севилье (Испания). Также “Атлантиду” отметили Гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival (Франция) и Aurora Prize - гран-при кинофестиваля Tromsø International Film Festival (Норвегия).