ФГВФЛ начал выплачивать деньги вкладчикам банка Аркада

11:39 12 Сентябрь Киев, Украина

Банк Аркада был признан банкротом после того, как лишился крупной доли основного актива, а именно недвижимости в виде главного офисного здания. На этот раз вкладчикам банка повезло. Как стало известно, с 11 сентября всем вкладчикам банка Аркада начата выплата вкладов с причитающимися им процентами. Выплаты осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Выплаты начаты по депозитным договорам, срок которых закончился до 25 августа 2020 года включительно. Возмещение ведется через отделения банков-агентов фонда, подключенных к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ.

Возмещение ведется в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры банкротства банка, но не более 200 тыс. грн, независимо от количества вкладов в одном банке.

Напомним, проблемы с капиталом в банке Аркада возникли из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в центре Киева.

Как сообщалось, Национальный банк 6 августа отнес банк Аркада к категории проблемных. В связи с этим в банке был введен особый режим контроля и назначен куратор от НБУ.