Фейковые ответы на ВНО: УЦОКО предупредил о мошенниках

Интернет уже пестрит «привлекательными» предложениями, где мошенники за плату предлагают тетради сертификационных работ ВНО-2021 с ответами.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
По информации УЦОКО, мошенники уверяют в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы.
В УЦОКО уверяют, что создали мощную систему защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. Составляют тесты и печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.
Некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов центр ответственности не несет.
В УЦОКО отмечают, что актуальную информацию о ВНО можно прочитать на веб-сайте центра, на официальных страницах в Фейсбуке, Инстаграме и вновь созданном канале в Телеграме.
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