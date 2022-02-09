Фейковые ответы на ВНО: УЦОКО предупредил о мошенниках

19:17 19 Май Киев, Украина





Интернет уже пестрит «привлекательными» предложениями, где мошенники за плату предлагают тетради сертификационных работ ВНО -2021 с ответами.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

По информации УЦОКО, мошенники уверяют в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы.

"Например, для "убедительности" присылают письмо из якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО", - говорится в сообщении.

В УЦОКО уверяют, что создали мощную систему защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. Составляют тесты и печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.

"Чтобы не быть обманутым, в который раз предостерегаем: отклонять сомнительные предложения. А для тщательной подготовки к ВНО советуем проходить тесты предыдущих лет, которые есть в свободном доступе в рубрике «Тесты прошлых лет», проверять ответы, анализировать свои ошибки, заполнять пробелы в знаниях", - советуют в УЦОКО.

Некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов центр ответственности не несет.



В УЦОКО отмечают, что актуальную информацию о ВНО можно прочитать на веб-сайте центра, на официальных страницах в Фейсбуке, Инстаграме и вновь созданном канале в Телеграме.