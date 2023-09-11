Федоров объявил о цифровизации Госстата

15:47 11 сентября Киев, Украина





Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев приобщаться к первому онлайн-опросу о занятости и безработице. Полученные данные помогут государству принимать эффективные решения по современным тенденциям на рынке труда.Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"Цифровизируем Госстат — присоединяйтесь к первому онлайн-опросу о занятости украинцев. Продолжаем работать над цифровой трансформацией Госстата и создавать страну, где качественные данные доступны каждому. Впервые запускаем статистический онлайн-опрос о занятости и безработице украинцев", — говорится в сообщении Федорова.

По словам министра, цель проекта – анализ современных тенденций на рынке труда.

"Цель - проанализировать современные тенденции на рынке труда. Например, кем работают украинцы, как ищут работу. Качественные данные помогут государству принять эффективные решения и сформировать новую траекторию развития страны", - пояснил Михаил Федоров.

Для того чтобы пройти опрос нужен смартфон или компьютер.

"Заходите на портал опросов Госстата по ссылке , и подтвердите личность Дия.Подписью или BankID. И все — начинайте проходить опрос и помогать государству. Раньше работники Госстата ходили от дома к дому, проводили интервью, заполняли бумажные бланки. И только потом переводили их в цифру и открывали обществу. Онлайн-опросы сэкономят время и средства государства", - подчеркнул Федоров.

Присоединиться к опросу могут украинцы, которым исполнилось 15 лет в любое удобное время из любой страны. При этом личные данные участников не хранятся.