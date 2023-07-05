Федоров анонсировал цифровизацию Госстата

Минцифра планирует цифровизировать Государственную службу статистики (Госстат). В настоящее время запустили закрытое тестирование нового портала статистики.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что министерство работает, чтобы Госстат стал удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что министерство работает, чтобы Госстат стал удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих.
Что есть на обновленном портале
- информация хранится в единой системе, а не в отдельных файлах. Так можете просматривать статистику в удобном формате и работать с ней, не загружая на свой компьютер кучу файлов;
- есть "Банк данных", чтобы работать с информацией в формате графиков и таблиц;
- ключевые статистические показатели отображаются посредством дашбордов (информационных панелей). Это поможет отслеживать его в динамике;
- содержится календарь обнародования информации и график представления отчетности, чтобы отслеживать релизы и планировать отчеты.
Федоров отметил, что новый портал Госстата поможет быстро и удобно анализировать и распространять информацию.
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