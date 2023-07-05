Федоров анонсировал цифровизацию Госстата

18:48 05 июля Киев, Украина





Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Он отметил, что министерство работает, чтобы Госстат стал удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих. Минцифра планирует цифровизировать Государственную службу статистики (Госстат) . В настоящее время запустили закрытое тестирование нового портала статистики.Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.Он отметил, что министерство работает, чтобы Госстат стал удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих.

"Сейчас представители бизнеса, общественности и государственных органов тестируют новый портал Госстата. Разработали простую и понятную логику для пользователя - каждый может находить, фильтровать и отображать данные как удобно", - отметил Федоров.

Что есть на обновленном портале

информация хранится в единой системе, а не в отдельных файлах. Так можете просматривать статистику в удобном формате и работать с ней, не загружая на свой компьютер кучу файлов;

есть "Банк данных", чтобы работать с информацией в формате графиков и таблиц;

ключевые статистические показатели отображаются посредством дашбордов (информационных панелей). Это поможет отслеживать его в динамике;

содержится календарь обнародования информации и график представления отчетности, чтобы отслеживать релизы и планировать отчеты.

Федоров отметил, что новый портал Госстата поможет быстро и удобно анализировать и распространять информацию.