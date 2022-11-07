Favbet Foundation передал ВСУ микроавтобус Volkswagen Transporter T5

17:48 07 ноября Киев, Украина

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал украинским защитникам микроавтобус Volkswagen Transporter T5, который стал 30-м автомобилем, переданным волонтерами ВСУ.

Об этом сообщает фонд.

Отмечается, что Volkswagen Transporter уже выполняет боевые и логистические задачи.

На прошлой неделе представители фонда передали для нужд Вооруженных сил Украины пикап, "буржуйки" и спальные мешки.

До этого разведчики получили 23 дрона от сотрудников Favbet.