Favbet Foundation передал ВСУ микроавтобус Volkswagen Transporter T5

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал украинским защитникам микроавтобус Volkswagen Transporter T5, который стал 30-м автомобилем, переданным волонтерами ВСУ.
Об этом сообщает фонд.
Отмечается, что Volkswagen Transporter уже выполняет боевые и логистические задачи.
На прошлой неделе представители фонда передали для нужд Вооруженных сил Украины пикап, "буржуйки" и спальные мешки.
До этого разведчики получили 23 дрона от сотрудников Favbet.
Об этом сообщает фонд.
Отмечается, что Volkswagen Transporter уже выполняет боевые и логистические задачи.
На прошлой неделе представители фонда передали для нужд Вооруженных сил Украины пикап, "буржуйки" и спальные мешки.
До этого разведчики получили 23 дрона от сотрудников Favbet.
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