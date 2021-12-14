Фасад Офиса Президента полностью очищен от последствий погрома

Клининговая служба завершила работы по очистке здания от надписей, которые оставили после себя сторонники Стерненко на акции 20 марта.
Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает Страна.
Отмечается, что вечером на месте находились только два сотрудника, один из которых натирал гранитные плиты до блеска, что является завершающим этапом работ. Они признались журналистам, что отмывать краску было очень сложно.
Отмечается, что вечером на месте находились только два сотрудника, один из которых натирал гранитные плиты до блеска, что является завершающим этапом работ. Они признались журналистам, что отмывать краску было очень сложно.
Сейчас о погроме Офиса президента напоминают только отсутствующие двери на главном входе в здание.
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