Фасад Офиса Президента полностью очищен от последствий погрома

19:42 29 Март Киев, Украина

Клининговая служба завершила работы по очистке здания от надписей, которые оставили после себя сторонники Стерненко на акции 20 марта.

Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает Страна.



Отмечается, что вечером на месте находились только два сотрудника, один из которых натирал гранитные плиты до блеска, что является завершающим этапом работ. Они признались журналистам, что отмывать краску было очень сложно.

"Поверхность плитки пористая, краска глубоко проникает, а химия снимает только верхний слой. Приходилось по два раза мыть. Краска еще и хорошая была, дорогая, распыляли ее толстым слоем, сильно въелась. Намучились. Еле отмыли за неделю", - рассказали сотрудники клининговой компании.