Фальшивое свидетельство о смерти жены для бегства от мобилизации – Госпогранслужба

10:49 04 июня Киев, Украина

Вот уже полтора года некоторые военнообязанные пытаются сбежать за границу, чтобы избежать мобилизации. Для этого уклонисты идут на любые поступки, порой очень безнравственные. Так, пограничники фиксируют случаи, когда мужчины подделывают свидетельство о смерти жены, чтобы уехать за границу. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Идут на это, поскольку родителям-одиночкам разрешено пересекать границу. Также подделывают документы о своих детях - пытаются предоставить свидетельство о наличии троих детей младше 18 лет. В ход идут еще и фейковые документы из военкоматов о непригодности к военной службе", - сообщает Демченко.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина россии, продававшего фиктивные документы для выезда уклоняющихся за границу.

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