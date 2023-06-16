Фальшивое свидетельство о смерти жены для бегства от мобилизации – Госпогранслужба

Вот уже полтора года некоторые военнообязанные пытаются сбежать за границу, чтобы избежать мобилизации. Для этого уклонисты идут на любые поступки, порой очень безнравственные. Так, пограничники фиксируют случаи, когда мужчины подделывают свидетельство о смерти жены, чтобы уехать за границу. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина россии, продававшего фиктивные документы для выезда уклоняющихся за границу.
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