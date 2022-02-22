Ежегодно в Украине выбрасываются на свалки миллионы тонн упаковки - Минэкологии

17:46 28 Май Киев, Украина

Одной из острых проблем в Украине уже не одно десятилетие является хранение и переработка мусора и отходов. И с каждым годом увеличивается количество отходов с очень длительным сроком разложения. Ежегодно в Украине на свалки отправляется до 2,5 миллионов тонн упаковки. А на полигонах этот мусор остается на десятки лет, сообщает пресс-служба Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что уже сегодня только официальные полигоны занимают 4% территории страны.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов заявил, что для решения этой проблемы в Украине будет запущена организация расширенной ответственности производителя.

"Во многих странах Евросоюза для определенных видов продукции организация расширенной ответственности производителя запускалась на добровольно-волонтерских началах. Приятно, что в Украине также, еще до принятия отраслевого законодательства, будет создана такая организация", - заявил Абрамовский.

По прогнозам, с запуском системы расширенной ответственности производителя за первые пять лет будут собраны и переработаны 4,3 млн тонн упаковки. А на полигоны не попадет до 12 млн м куб таких отходов. Кроме того, такой подход позволит создать до 20 тыс. новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что с начала года в бассейне Тисы нашли 42 стихийные свалки.

Также стало известно, от чего пожелтела река Лыбидь в Киеве. Анализ выявил в воде высокое содержание ионов аммония и аммиак.