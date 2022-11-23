Евровидение меняет правила голосования: полуфиналистов будут выбирать только зрители

09:44 23 ноября Киев, Украина

Европейский языковой союз (ЕЯС), являющийся организатором Евровидения, объявил об изменениях в форматах голосования на песенном конкурсе .

"На протяжении своей 67-летней истории песенный конкурс "Евровидение" постоянно развивался, чтобы оставаться актуальным и увлекательным. Эти изменения являются признанием огромной популярности шоу, предоставляя больше полномочий аудитории крупнейшего в мире музыкального события вживую", - отметил исполнительный директор Евровидения Мартин Остердаль.

Согласно обновлениям теперь определять победителей в полуфиналах будут исключительно зрительским голосованием. Национальное жюри тоже будет отдавать свои голоса, но их будут использовать только в том случае, если действительное телеголосование не будет зарегистрировано или возможным в отдельной стране.



Кроме того, зрители из стран, не участвующих в Евровидении, также смогут проголосовать за любимые песни. В то же время речь идет не обо всех странах мира. Список стран, которым будет разрешено такое голосование, обнародуют позже.



Они смогут голосовать через защищенную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны, а их голоса будут конвертированы в баллы, имеющие такой же вес, как одна страна-участник в обоих полуфиналах и Гранд-финале.



Зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут голосовать посредством SMS или через приложение "Евровидение".