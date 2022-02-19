Евровидение-2022: проведение нового отбора не планируется из-за сжатых сроков и ограниченных ресурсов

10:09 18 Февраль Киев, Украина

В Украине не будет проводиться новый национальный отбор на Евровидение , представить страну будет предложено второй в рейтинге группе Kalush Orchestra вместо Алины Паш. Об этом заявил председатель правления «Общественного» Николай Чернотицкий.



Чернотицкий сообщил, что в настоящее время представлять Украину на Евровидении предложили группе Kalush Orchestra, которые были вторыми в рейтинговой таблице после Алины Паш.

«Согласно правилам, Общественный вещатель имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов, то есть можем предлагать любому из них. Однако для нас важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому вещатель будет руководствоваться принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора. Сегодня Оргкомитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 уже принял решение обратиться в группу Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине. Логично, что «Общественное» предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на международной сцене», – сказал Чернотицкий.

По словам Чернотицкого, проведение нового отбора не планируется из-за сжатых сроков и ограниченных ресурсов.

« Проведение нового отбора не планируется , должны учитывать и вопросы ресурсов, и сжатые сроки, установленные Европейским языковым союзом для всех вещателей из всех стран-участниц Евровидения. При этом, в соответствии с Правилами конкурса «Общественное» имеет право отказаться от проведения Отбора, если проведение стало невозможным по причине, не зависящим от вещателя», – сообщил председатель.

Чернотицкий считает, что проведение открытого нацотбора отлично показывает демократический дух Украины. Также это шанс для некоторых артистов впервые заявить о себе.