Евровидение-2024 проведут в шведском городе Мальме

18:49 07 июля Киев, Украина

Песенный конкурс «Евровидение -2024» пройдет в городе Мальме в Швеции. Гранд-финал проведут на стадионе Malmo Arena 11 мая, а полуфиналы пройдут 7 и 9 мая.

Об этом сообщает Европейский языковой союз.



Организаторами конкурса выступят шведская телекомпания SVT совместно с Европейским языковым союзом (EBU).

Мальме будет принимать Евровидение уже в третий раз, до этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах. Впервые в истории конкурса его не проводят в столицах стран-хозяек в течение пяти лет.

Мальме – третий по количеству населения город страны. Его избрали, поскольку "расположение [города] к разнообразию, инклюзивности и инновациям идеально соответствует духу конкурса".



Кроме того, по словам организаторов, компактный размер Мальме и хорошо развитая транспортная инфраструктура означает, что все участвующие в конкурсе, включая делегации СМИ и болельщиков, смогут легко ориентироваться в городе.