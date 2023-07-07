Евровидение-2024 проведут в шведском городе Мальме

Песенный конкурс «Евровидение-2024» пройдет в городе Мальме в Швеции. Гранд-финал проведут на стадионе Malmo Arena 11 мая, а полуфиналы пройдут 7 и 9 мая.
Об этом сообщает Европейский языковой союз.
Организаторами конкурса выступят шведская телекомпания SVT совместно с Европейским языковым союзом (EBU).
Мальме будет принимать Евровидение уже в третий раз, до этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах. Впервые в истории конкурса его не проводят в столицах стран-хозяек в течение пяти лет.
Мальме – третий по количеству населения город страны. Его избрали, поскольку "расположение [города] к разнообразию, инклюзивности и инновациям идеально соответствует духу конкурса".
Кроме того, по словам организаторов, компактный размер Мальме и хорошо развитая транспортная инфраструктура означает, что все участвующие в конкурсе, включая делегации СМИ и болельщиков, смогут легко ориентироваться в городе.
Кроме того, по словам организаторов, компактный размер Мальме и хорошо развитая транспортная инфраструктура означает, что все участвующие в конкурсе, включая делегации СМИ и болельщиков, смогут легко ориентироваться в городе.
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