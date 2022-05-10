Евровидение-2022 можно будет посмотреть в приложении "Дия"

18:43 09 мая Киев, Украина





Завтра, 10 мая, в Турине (Италия) состоится первый полуфинал мирового музыкального конкурса Евровидение-2022 . В нем примут участие представители 17 стран. Все они будут бороться за право представить свое государство в финале конкурса.

Посмотреть прямой эфир можно будет на портале и в приложении «Дия» , выбрав в категории «Дия TV» общественный телеканал «UA: Культура»

10 и12 мая в 22:00 будет показана прямая трансляция полуфиналов, а 14 МАЯ – финал в Турине.



Представитель от Украины – группа Kalush Orchestra с композицией Stefania будут выступать под номером 6.

Также Kalush Orchestra согласились принять участие в промоконцертах накануне Евровидения. Денежные средства, собранные на выступлениях, отдадут на восстановление украинских городов.