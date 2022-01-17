Евросоюз проводит собственные антихакерские учения

12:05 17 Январь Киев, Украина

В Европейском Союзе начали тестировать собственную систему киберзащиты. Для этого хакеры даже искусственно смоделировали атаку на выдуманную финскую энергокомпанию.

Об этом информирует Bloomberg.

По причине того, что страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, потенциальная атака хакеров на одну из стран может затронуть и другие. Обучение нацелено на то, чтобы наладить внутриевропейское сотрудничество при нападении хакеров.



Сообщается, что главная цель учений — это укрепление собственной защиты в мире цифровых технологий на фоне частых случаев хакерских атак на те или иные государства.



Так, в рамках учений одно из таких виртуальных нападений организовали на Финляндию. Всего учения будут идти шесть недель и должны в целом улучшить стрессоустойчивость Европы.