Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны"

Прошло две недели и в Европейском союзе пересмотрели так называемый список стран "зеленой зоны". Это список тех стран, для которых не ограничен въезд в зону ЕС. Из сообщения на сайте Совета Европы видно, что этот список немного сократился. К сожалению, Украина в него по-прежнему не входит.
Новые страны в перечень не вошли, при этом из него было решено исключить Марокко. Таким образом, список сократился до десяти государств.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
Напомним, Европейский союз обновляет список для открытия границы каждые две недели, исходя из эпидемиологической обстановки по COVID-19 в конкретной стране, а также руководствуясь "соображения экономического и социального характера".
Ранее в Кабмине сообщили, что страны-члены Евросоюза откроют границы для украинских туристов не ранее конца сентября.
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