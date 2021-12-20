Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны"

Прошло две недели и в Европейском союзе пересмотрели так называемый список стран "зеленой зоны". Это список тех стран, для которых не ограничен въезд в зону ЕС. Из сообщения на сайте Совета Европы видно, что этот список немного сократился. К сожалению, Украина в него по-прежнему не входит.

Новые страны в перечень не вошли, при этом из него было решено исключить Марокко. Таким образом, список сократился до десяти государств.

Теперь в список стран "зеленой зоны" входят: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.

Напомним, Европейский союз обновляет список для открытия границы каждые две недели, исходя из эпидемиологической обстановки по COVID-19 в конкретной стране, а также руководствуясь "соображения экономического и социального характера".

Ранее в Кабмине сообщили, что страны-члены Евросоюза откроют границы для украинских туристов не ранее конца сентября.