Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с россией по лунной программе

18:40 13 апреля Киев, Украина

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о выходе из участия в российских миссиях «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

Об этом говорится в заявлении агентства.

«Как и в случае с „ЭкзоМарсом“, российская агрессия против Украины и последовавшие санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕКА запланированное лунное сотрудничество», — сказано в заявлении агентства.

В ЕКА добавили, что европейские научные и бортовые приборы, которые планировали применить в миссиях «Лун», используют в других программах. Так, например, уже есть договоренность с коммерческой компанией на полет для испытания демонстрационной камеры PILOT-D и ее навигационной системы. Первоначально камеру собирались проверить в рамках миссии «Луна-25».



Бур PROSPECT и инструментарий для анализа летучих частиц, которые планировали отправить в рамках миссии «Луна-27», доставят на лунную поверхность в рамках миссии NASA.



Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя решение ЕКА, написал в телеграме: «Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче».