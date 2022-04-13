Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с россией по лунной программе

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о выходе из участия в российских миссиях «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».
Об этом говорится в заявлении агентства.
В ЕКА добавили, что европейские научные и бортовые приборы, которые планировали применить в миссиях «Лун», используют в других программах. Так, например, уже есть договоренность с коммерческой компанией на полет для испытания демонстрационной камеры PILOT-D и ее навигационной системы. Первоначально камеру собирались проверить в рамках миссии «Луна-25».
Бур PROSPECT и инструментарий для анализа летучих частиц, которые планировали отправить в рамках миссии «Луна-27», доставят на лунную поверхность в рамках миссии NASA.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя решение ЕКА, написал в телеграме: «Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче».
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