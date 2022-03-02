Европейские страны нуждаются в украинских заробитчанах

06:52 01 Июнь Киев, Украина

Такие страны как Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия испытывают острую потребность как в высококвалифицированных кадрах, так и в приезжих разнорабочих.

Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник



Так, эксперт напомнил, что в "коронавирусном" 2020 году, когда было много ограничений по выезду за границу,



Исключением, по его словам, стала Германия, легальная трудовая миграция в которую сократилась почти до нуля из-за жестких карантинных ограничений. В то же время поток нелегальных мигрантов в этом направлении не уменьшился. Так, эксперт напомнил, что в "коронавирусном" 2020 году, когда было много ограничений по выезду за границу, трудовая миграция украинцев почти не сократилась.Исключением, по его словам, стала Германия, легальная трудовая миграция в которую сократилась почти до нуля из-за жестких карантинных ограничений. В то же время поток нелегальных мигрантов в этом направлении не уменьшился.

"В начале года Германия сделала дополнительные шаги для того, чтобы начать упрощать получение Blue Card. Это документ, позволяющий мигрировать самым квалифицированным трудовым мигрантам, облегчаются условия трудоустройства", - отметил Воскобойник.