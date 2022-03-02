Европейские страны нуждаются в украинских заробитчанах

Такие страны как Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия испытывают острую потребность как в высококвалифицированных кадрах, так и в приезжих разнорабочих.
Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Так, эксперт напомнил, что в "коронавирусном" 2020 году, когда было много ограничений по выезду за границу, трудовая миграция украинцев почти не сократилась.
Исключением, по его словам, стала Германия, легальная трудовая миграция в которую сократилась почти до нуля из-за жестких карантинных ограничений. В то же время поток нелегальных мигрантов в этом направлении не уменьшился.
Также он напомнил о решении Польши упростить трудоустройство иностранных граждан, в том числе украинцев.
Воскобойник утверждает, что Европе не хватает рабочих рук, потому Украина "будет в ближайшие годы ощущать жесткую конкуренцию за специалистов".
Как сообщалось, самыми популярными среди украинских заробитчан странами являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия. Работодатели из Евросоюза ищут в Украине в основном водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.
Воскобойник утверждает, что Европе не хватает рабочих рук, потому Украина "будет в ближайшие годы ощущать жесткую конкуренцию за специалистов".
Как сообщалось, самыми популярными среди украинских заробитчан странами являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия. Работодатели из Евросоюза ищут в Украине в основном водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.
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