Европейские страны нуждаются в украинских заробитчанах

06:52 01 Июнь Киев, Украина

Такие страны как Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия испытывают острую потребность как в высококвалифицированных кадрах, так и в приезжих разнорабочих. 
 
Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Так, эксперт напомнил, что в "коронавирусном" 2020 году, когда было много ограничений по выезду за границу, трудовая миграция украинцев почти не сократилась.

Исключением, по его словам, стала Германия, легальная трудовая миграция в которую сократилась почти до нуля из-за жестких карантинных ограничений. В то же время поток нелегальных мигрантов в этом направлении не уменьшился.
"В начале года Германия сделала дополнительные шаги для того, чтобы начать упрощать получение Blue Card. Это документ, позволяющий мигрировать самым квалифицированным трудовым мигрантам, облегчаются условия трудоустройства", - отметил Воскобойник.
Также он напомнил о решении Польши упростить трудоустройство иностранных граждан, в том числе украинцев.

Воскобойник утверждает, что Европе не хватает рабочих рук, потому Украина "будет в ближайшие годы ощущать жесткую конкуренцию за специалистов".

Как сообщалось, самыми популярными среди украинских заробитчан странами являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия. Работодатели из Евросоюза ищут в Украине в основном водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.