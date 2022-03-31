Европейские дипломаты требуют наконец-то избрать меру наказания виновным в смерти Екатерины Гандзюк

19:16 05 ноября Киев, Украина

4 ноября 2018 года от полученных химических ожогов умерла украинская активистка Екатерины Гандзюк. В день второй годовщины смерти активистки западные дипломаты требуют наконец-то избрать меру наказания виновным в ее смерти.



В частности, в представительстве ЕС в Украине подчеркнули, что общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности по всей стране.

"Два года прошло со дня смерти Екатерины Гандзюк. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Безопасная среда для общественных активистов в Украине должна быть обеспечена по всей стране", – говорится в сообщении.

С аналогичным призывом выступило посольство США в Украине.

"Сегодня мы вспоминаем преданность, волю и незаурядное мужество Екатерины Гандзюк, общественной активистки и борца с коррупцией, которая умерла два года назад в этот день от повреждений, полученных при нападении на нее с использованием кислоты. Мы присоединяемся к тем, кто призывает власти привлечь к ответственности как исполнителей, так и заказчиков нападения", – отметили в посольстве.

О необходимости наказания виновных в гибели активистки также заявили дипломаты из Великобритании и Канады.



31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.



В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.



Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а его бывшего помощника Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).



В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.



В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.



Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.



Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.



Фигурант дела Игорь Павловский, приговоренный к двум годам лишения свободы за сокрытие преступления, 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.