Евреи, бывшие узники концлагерей, осудили развязанную Россией войну в Украине и псевдоаргументы в ее оправдание

Одесские евреи, пережившие Холокост, осуждают как сам факт нападения России на Украину, так и "псевдоисторическое обоснование вторжения со стороны РФ и ее президента Владимира Путина".
Об этом говорится в обращении Романа Шварцмана, руководителя Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Текст обращения обнародовала Объединенная еврейская община.
Об этом говорится в обращении Романа Шварцмана, руководителя Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Текст обращения обнародовала Объединенная еврейская община.
В ней добавляют, что начиная с 2014 года официальная пропаганда РФ вселяла российскому и мировому сообществу ложь о том, что руководящей силой в Украине являются нацистские коллаборационисты, а не демократически избранное правительство.
Авторы обращения отмечают, что именуемые в российских СМИ как "специальная операция" действия их государства является преступной войной, несущей массовые потери мирного населения, разрушение древних культурных памятников и экономических центров Украины.
В заявлении призвали Россию немедленно прекратить войну против Украины:
В заявлении призвали Россию немедленно прекратить войну против Украины:
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