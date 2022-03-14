Евреи, бывшие узники концлагерей, осудили развязанную Россией войну в Украине и псевдоаргументы в ее оправдание

18:22 14 марта Киев, Украина





Об этом говорится в обращении Романа Шварцмана, руководителя Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Текст обращения обнародовала Объединенная еврейская община. Одесские евреи, пережившие Холокост , осуждают как сам факт нападения России на Украину, так и "псевдоисторическое обоснование вторжения со стороны РФ и ее президента Владимира Путина".Об этом говорится в обращении Романа Шварцмана, руководителя Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Текст обращения обнародовала Объединенная еврейская община.

"Агрессия вооруженных сил Российской Федерации против суверенного Украинского государства, решенная по приказу российского президента Владимира Путина, базируется на комплексе псевдоисторических и политических выдумок его карманных историков, политологов и пропагандистов", - говорится в заявлении.

В ней добавляют, что начиная с 2014 года официальная пропаганда РФ вселяла российскому и мировому сообществу ложь о том, что руководящей силой в Украине являются нацистские коллаборационисты, а не демократически избранное правительство.

"Эта ложь является оправданием для бойни, устроенной вооруженными силами РФ на всей территории суверенной Украины".

Авторы обращения отмечают, что именуемые в российских СМИ как "специальная операция" действия их государства является преступной войной, несущей массовые потери мирного населения, разрушение древних культурных памятников и экономических центров Украины.



В заявлении призвали Россию немедленно прекратить войну против Украины: