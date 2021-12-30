Эволюция предвыборной агитации

16:32 18 Август Киев, Украина

Харькове открылась выставка ярких образцов подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара начиная с 90-х и по сей день.

Кроме Харькова экспозицию должны отправить "путешествовать" и по другим городам. Организатором проекта является общественное движение "Чесно"

"Музей избирательного трэша" будет работать в городе до 17 сентября с 10:00 до 20:00 по адресу площадь Свободы, 5 (UA Харьков). Вход - свободный.

"В Харькове всегда процветало гречкосейство. Мы часто видели "агитацию" в виде продуктовых наборов, подарков на различные праздники и агитационные концерты. Движение ЧЕСТНО имеет целью воспитать политическую культуру у граждан, чтобы они избирали политиков не за подарки, а за содержательную избирательную кампанию", - отметила аналитик Александра Щукина.

Авторы проекта констатируют, что каждую избирательную кампанию в Украине можно увидеть засилье агитации во всех сферах жизни. Если суммировать расходы, то это сотни миллионов гривень за одну-две кампании. "Открытие музея может стать напоминанием для каждого, что политики не экономят на своем продвижении и постоянно прибегают к созданию новых видов агитации.





