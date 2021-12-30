Эволюция предвыборной агитации

В Харькове открылась выставка ярких образцов подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара начиная с 90-х и по сей день.
Кроме Харькова экспозицию должны отправить "путешествовать" и по другим городам. Организатором проекта является общественное движение "Чесно"
"Музей избирательного трэша" будет работать в городе до 17 сентября с 10:00 до 20:00 по адресу площадь Свободы, 5 (UA Харьков). Вход - свободный.
Авторы проекта констатируют, что каждую избирательную кампанию в Украине можно увидеть засилье агитации во всех сферах жизни. Если суммировать расходы, то это сотни миллионов гривень за одну-две кампании. "Открытие музея может стать напоминанием для каждого, что политики не экономят на своем продвижении и постоянно прибегают к созданию новых видов агитации.
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