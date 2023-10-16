Эволюция читательских привычек: украинцы и книги в условиях войны

07:39 16 октября Киев, Украина

Согласно исследованию "Как читают украинцы в 2023 году во время полномасштабной войны", в 2023 году 17% украинцев читают книги ежедневно, что вдвое больше, чем в 2020 году.

Количество не читающих людей почти не изменилось, в 2023 году оно составляет 30%, в 2020 году – 33%, в 2018 году – 31%.



Украинцы до сих пор часто выбирают читать печатные книги, но их популярность уменьшилась (с 39% в 2020 году до 21% в 2023 году). В этом году 22% покупали от одной до четырех книг, а 12% – от пяти до двенадцати, а 1% покупали от 13 до 24 книг.



Электронный вариант книг выбрали 33% опрошенных, но только 3% покупали электронные книги, аудиокниги покупали 0,5%.

Также 62% респондентов рассказали, что совсем не покупали книги в этом году.



Среди причин, которые не позволяют это делать: отсутствие нужды (42%), нехватка денег (28%), 22% заявили, что лучше выбрать электронный

вариант, а остальные 20% — что им не хватает физических книжных магазинов, 1% рассказал, что нет умеют выбирать книги.

Подавляющее большинство выбирает читать на украинском (54% в 2023 году против 32% в 2020 году), 10% основным языком чтения выбирают русский, а 36% заявили, что им все равно, на каком языке читать.