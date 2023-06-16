Эвакуированные жители Херсонщины могут найти жилье через программу "Прихисток"

Жители Херсонщины, которым сейчас приходится эвакуироваться из-за угрозы затопления, могут найти жилье в безопасных районах страны с помощью программы "Прихисток".
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Программа предусматривает, что предоставившие убежище люди получат компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг, пояснили в министерстве.
Чтобы увидеть предложения свободного жилья, нужно зарегистрироваться на сайте "Прихисток" и с помощью системы фильтров подобрать квартиру. После того как нужный вариант будет найден, нужно связаться с собственником жилья.
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