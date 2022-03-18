Эвакуация. Многим жителям Сумщины не удалось покинуть регион. Подробности

06:23 16 марта Киев, Украина

Гуманитарные коридоры в Сумской области 15 марта работали, но возникли и проблемы. О ситуации с эвакуацией гражданских в регионе рассказал председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



Гуманитарным коридором удалось доставить на Сумщину лекарства. В Боромле удалось обнаружить дополнительные автобусы, которые смогли забрать жителей общины.



Пригород Сум обстреляли из артиллерии как раз перед выездом эвакуационных колонн из областного центра.



Особенно сложная ситуация сложилась в Тростянце – кафиры там задержали много людей.



«Утром в Тростянце на эвакуацию собралось до 160 автомобилей. Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны кафиры задержали», – рассказал Живицкий.



Хуже всего, что дальше эти люди остались без связи – российские военные забрали у людей мобильные телефоны, собрали в мешок и сожгли. Рашистам показалось, что кто-то их фотографировал.



Весь день захватчики держали людей в городе, но часть удалось вырваться из Тростянца. Но многие еще там остались. Живицкий заверил, что все живы.