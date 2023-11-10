Эвакуация из сектора Газа: Украина вывезла еще 169 человек, включая граждан Молдовы

"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", — подчеркнул Зеленский.

"С местными правоохранительными органами мы не очень много спорим по поводу того, кто и почему именно, но понятно, что это лица, связанные с "ХАМАС". Условно это граждане Украины, имеющие украинские паспорта, но палестинцы по рождению, которые проживали в Газе постоянно и, скорее всего, имеют какое-то отношение к "ХАМАС", - пояснил он.