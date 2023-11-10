Эвакуация из сектора Газа: Украина вывезла еще 169 человек, включая граждан Молдовы
13:29 10 ноября Киев, Украина
За прошедшие сутки и ночь Украина эвакуировала из сектора Газа еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы. Всего в течение недели были эвакуированы 203 украинских гражданина.
Об этом утром 10 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский
.
"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", — подчеркнул Зеленский.
Как рассказал посол Украины в Израиле Корнийчук, в основном вывезли женщин и детей. По его словам, есть люди, которым местные правоохранители отказали в выезде из-за вероятной причастности к ХАМАС
.
"С местными правоохранительными органами мы не очень много спорим по поводу того, кто и почему именно, но понятно, что это лица, связанные с "ХАМАС". Условно это граждане Украины, имеющие украинские паспорта, но палестинцы по рождению, которые проживали в Газе постоянно и, скорее всего, имеют какое-то отношение к "ХАМАС", - пояснил он.
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