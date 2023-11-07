Эвакуация из сектора Газа: 101 гражданин Украины получил разрешение на выезд

16:25 07 ноября Киев, Украина

По состоянию на 7 ноября 101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию из сектора Газа, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Первое разрешение получили, сколько пройдут людей по факту - увидим вечером", - сообщил Корнийчук.

По информации дипломата, операция эвакуации должна начаться во вторник, 7 ноября. По его словам, сотрудники посольства Украины уже ожидают границы с Египтом и Газой.