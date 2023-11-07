Эвакуация из сектора Газа: 101 гражданин Украины получил разрешение на выезд
16:25 07 ноября Киев, Украина
По состоянию на 7 ноября 101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию из сектора Газа, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
"Первое разрешение получили, сколько пройдут людей по факту - увидим вечером", - сообщил Корнийчук.
По информации дипломата, операция эвакуации должна начаться во вторник, 7 ноября. По его словам, сотрудники посольства Украины уже ожидают границы с Египтом и Газой.
"Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы — 101 человек, и 367, которые мы пригласили, это согласованные на эвакуацию через Израиль. Остальные обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы", —
сказал ранее посол.
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