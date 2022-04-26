Эвакуация из Одессы - список поездов на 26 апреля

12:23 26 апреля Киев, Украина

Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или за границу.

Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.

Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди.
 
Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.

Эвакуационные поезда из Одессы 26 апреля:
  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

  • 18:13 78/77 Винница – Ковель

  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

  • 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

  • 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

  • 21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр

  • 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

  • 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

  • 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

  • 22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

  • 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил