Эвакуация из Одессы - список поездов на 26 апреля

Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или за границу.
Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.
Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди.
Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди.
Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.
Эвакуационные поезда из Одессы 26 апреля:
Эвакуационные поезда из Одессы 26 апреля:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 18:13 78/77 Винница – Ковель
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
- 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
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