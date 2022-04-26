Эвакуация из Одессы - список поездов на 26 апреля

12:23 26 апреля Киев, Украина

Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или за границу.





Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди.

Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.



Эвакуационные поезда из Одессы 26 апреля: