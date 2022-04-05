Эвакуация 5 апреля. Расписание поездов

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать украинцев из зон боевых действий в более безопасные места. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 5 апреля, включая и международные рейсы.
Внутренние рейсы
Внутренние рейсы
Краматорск:
13:00 – 274/273 Краматорск – Львов
16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
18:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Другие:
14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
16:10 – 7931 Покровск – Днепр
23:30 – 234/233 Чоп-Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 5 апреля
Польша:
07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль*
08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница* (11:25) – Пшемысль*
10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль*
19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*
* билеты в продаже
Словакия:
11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)
16:50 № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия:
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
12:30 №33 Мукачево – Будапешт
16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
* билеты в продаже
Чехия:
Билеты отсутствуют
Румыния:
23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия:
14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*
* билеты в продаже.
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