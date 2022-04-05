Эвакуация 5 апреля. Расписание поездов

06:24 05 апреля Киев, Украина

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать украинцев из зон боевых действий в более безопасные места. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 5 апреля, включая и международные рейсы.



Внутренние рейсы



Краматорск:



13:00 – 274/273 Краматорск – Львов

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов



Другие:



14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр

23:30 – 234/233 Чоп-Днепр



Международные эвакуационные рейсы на 5 апреля



Польша:



07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль*

08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница* (11:25) – Пшемысль*

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль*

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*



* билеты в продаже



Словакия:



11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)

16:50 № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)



Венгрия:



В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

* билеты в продаже



Чехия:



Билеты отсутствуют



Румыния:



23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)



Австрия:



14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*



* билеты в продаже.