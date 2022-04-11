Эвакуация 11 апреля. График работы поездов

07:22 11 апреля Киев, Украина





График рейсов 11 апреля:



Покровск Укрзализныця назначила 13 дополнительных эвакуационных рейсов. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.График рейсов 11 апреля:



10:00 – № 240/239 Покровск – Тернополь

14:00 – № 241/242 Покровск – Львов

16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп

17:30 – № 225/226 Покровск – Черновцы



Львов



14:00 – № 241/242 Львов – Днепр

22:00 – № 274/273 Львов – Полтава Юж



Другие города



06:00 – № 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс

08:30 – № 240/239 Тернополь – Днепр

11:20 – № 274/273 Славянск – Львов

11:30 – №209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

14:00 – № 5501 Новозолотаровка – Лозовая

21:30 – № 236/235 Черновцы – Киев-Пасс

23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр



Время отправки может изменяться. За обновлением следите на официальном сайте Укрзализныци.