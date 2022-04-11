Эвакуация 11 апреля. График работы поездов

Укрзализныця назначила 13 дополнительных эвакуационных рейсов. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.
График рейсов 11 апреля:
Покровск
График рейсов 11 апреля:
Покровск
10:00 – № 240/239 Покровск – Тернополь
14:00 – № 241/242 Покровск – Львов
16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп
17:30 – № 225/226 Покровск – Черновцы
Львов
14:00 – № 241/242 Львов – Днепр
22:00 – № 274/273 Львов – Полтава Юж
Другие города
06:00 – № 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
08:30 – № 240/239 Тернополь – Днепр
11:20 – № 274/273 Славянск – Львов
11:30 – №209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
14:00 – № 5501 Новозолотаровка – Лозовая
21:30 – № 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр
Время отправки может изменяться. За обновлением следите на официальном сайте Укрзализныци.
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