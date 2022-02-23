Эвакуационный рюкзак школьника и учителя на случай войны – рекомендации образовательного омбудсмена

14:11 23 Февраль Киев, Украина

Образовательный омбудсман Сергей Горбачев опубликовал инфографику с перечнeм необходимых вещей, которые должны быть в неотложном эвакуационном рюкзаке ребенка, класса и учебного заведения.

"В украинском законодательстве пока нет обязательства учебного заведения обеспечивать помещения классов эвакуационными рюкзаками, хотя жизнь показывает, что такие решения очень необходимы", - считает он.

По его словам, работники системы образования должны заботиться о том, чтобы эвакуировать детей в безопасное место – ближайшее бомбоубежище, подвал или другое укрытие.



Горбачев добавил, что набор для учеников не дорогостоящий, но может стать критически важным в чрезвычайной ситуации.