Эвакуационные рейсы от Укрзализныци на 21 апреля

06:33 21 апреля Киев, Украина





Сегодня отправятся такие эвакуационные поезда:



11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 21 апреля. Об этом сообщается на сайте УЗ.Сегодня отправятся такие эвакуационные поезда:11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-116:30 – 234/233 Покровск – Чоп23:30 - 234/233 Чоп - Днепр06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск



«Укрзалізниця» обращает внимание, что время отправки может изменяться.



Как сообщалось, «Укрзализныця» с начала войны эвакуировала за границу 500 тысяч украинцев .



В то же время, компания уже фиксирует увеличение спроса на обратные рейсы. С 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулось 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше – 6 тыс. пассажиров.



В «Укрзалізниці» напоминают, что большинство железнодорожных администраций стран ЕС ввели для украинцев бесплатный проезд. Это касается детей до 18 лет, женщин, мужчин старше 60 лет и мужчин от 18 до 60 лет с инвалидностью.