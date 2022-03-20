Эвакуационные поезда в Украине - график на 20 марта

08:57 20 марта Киев, Украина

"Укрзалізниця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта:

 
Киев, Дарницкий вокзал:
  • 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

  • 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

  • 11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород.
Днепр:
  • 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
  • 13:00 - №267/266 Краматорск – Львов;

  • 16:00 - №269/268 Краматорск – Львов.
Дополнительные рейсы также отправятся:

- из Одессы в Ужгород в 22:32,

- из Киева в Хелм в 19:13.

На станции Славянск в Донецкой области:

- поезд № 45/46 Ужгород – Лозовая (возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

- поезд № 267/266 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 13:00);

- поезд № 269/268 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 16:00);

- поезд № 138/137 Хмельницкий – Лозовая (возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

- поезд № 92/91 Одесса – Лозовая (возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

- поезд № 142/141 Львов – Лозовая (время прибытия уточняется).