Эвакуационные поезда от Укрзализныци: помощь жителям Херсона после подрыва ГЭС

10:13 06 июня Киев, Украина

Укрзализныця организует специальные поезда для эвакуации жителей Херсона и окрестных сел после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Об этом компания сообщила в Telegram 6 июня.

Согласно сообщению, первый поезд отправится из Херсона в 12:00.
 
"Укрзализныця оказывает поддержку местным властям в процессе эвакуации жителей Херсона и соседних сел из-за взрыва Каховской ГЭС, совершенного противником. Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные поезда", - говорится в сообщении.