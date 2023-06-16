Эвакуационные поезда от Укрзализныци: помощь жителям Херсона после подрыва ГЭС
10:13 06 июня Киев, Украина
Укрзализныця организует специальные поезда для эвакуации жителей Херсона
и окрестных сел после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.
Об этом компания сообщила в Telegram 6 июня.
Согласно сообщению, первый поезд отправится из Херсона в 12:00.
"Укрзализныця оказывает поддержку местным властям в процессе эвакуации жителей Херсона и соседних сел из-за взрыва Каховской ГЭС, совершенного противником. Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные поезда"
, - говорится в сообщении.
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