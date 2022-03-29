Эвакуационные поезда от Укрзализныци на сегодня. Список

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 29 марта. Об этом сообщается на сайте УЗ.
Во вторник планируются следующие эвакуационные поезда:
Харьков:
11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород
Во вторник планируются следующие эвакуационные поезда:
Харьков:
11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород
Краматорск:
13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;
16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.
Другие:
14:00 - 5501 Новозолотаровка – Лозовая
16:10 – 7931 Покровск – Днепр
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Время отправки может изменяться.
Как сообщалось, 3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за границу. "Укрзалізниця" фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины.
«Укрзалізниця» возобновляет продажу билетов на десять дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.
В то же время «Укрзалізниця» сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.
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