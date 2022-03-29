Эвакуационные поезда от Укрзализныци на сегодня. Список

06:25 29 марта Киев, Украина





Во вторник планируются следующие эвакуационные поезда:



Харьков:



11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 29 марта. Об этом сообщается на сайте УЗ.Во вторник планируются следующие эвакуационные поезда:11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород



Краматорск:



13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.



Другие:



14:00 - 5501 Новозолотаровка – Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр



Время отправки может изменяться.



Как сообщалось, 3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за границу. "Укрзалізниця" фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины.



«Укрзалізниця» возобновляет продажу билетов на десять дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.



В то же время «Укрзалізниця» сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.