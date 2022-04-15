Эвакуационные поезда на сегодня, 15 апреля

07:14 15 апреля Киев, Украина

«Укрзалізниця» опубликовала график эвакуационных поездов на 15 апреля. Об этом сообщается на сайте перевозчика.



Эвакуационные поезда на 15 апреля:



06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр