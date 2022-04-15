Эвакуационные поезда на сегодня, 15 апреля

«Укрзалізниця» опубликовала график эвакуационных поездов на 15 апреля. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Эвакуационные поезда на 15 апреля:
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Эвакуационные поезда на 15 апреля:
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Также «Укрзалізниця» пустит четыре поезда из Покровска и Лозовой . Сегодня будет продолжаться эвакуация с востока.
Как сообщалось, всех гражданских, в первую очередь граждан с детьми, призывают максимально оперативно покинуть территории, сопредельные с зоной боевых действий.
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