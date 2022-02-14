"Это же косоворотка": вышиванка Зеленского взорвала соцсети

21:47 20 Май Киев, Украина

Вышиванки президента Украины Владимира Зеленского уже второй год подряд вызывают жаркие обсуждения. Если в прошлом году больше всего досталось бренду, в этот раз обвиняют самого Зеленского.

В Украине и мире уже 15 лет отмечают День вышиванки. Традиционно, в третий четверг мая одевают вышиванки, фотографируются, делают селфи и выкладывают фото на своих страницах в социальных сетях. Сделал это и президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой, чем "взорвал" интернет.

На фотографиях Зеленский позирует в сорочке, которая по форме и крою напоминает предмет российского национального костюма, косоворотку, у которой разрез находится сбоку, а не как у традиционных украинских мужских сорочек — посередине.

На вышиванку Владимира Зеленского тут же отреагировали в соцсетях огромным количеством постов:

«А это разве не крой российской рубашки», «Косоворотка?», «А почему это наша гордость в российской косоворотке?», «Вышиванки красивые, только почему на нем косоворотка?», «Косоворотка? Какая разница» и другие язвительные комментарии.

То, что украинский президент Владимир Зеленский отмечает День вышиванки в рубашке, напоминающей косоворотку, тут же заметили и российские СМИ.

Не осталась в стороне и глава МИД РФ Мария Захарова.

Что говорят специалисты?

"Такие рубашки косовороткового типа были больше распространены в России и Беларуси. Традиционно распространены у нас таковые не были", - сказала Елена Дидык, дизайнер, которая специализируется на вышиванках

В то же время етнологиня, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины Оксана Космина рассказала, что на самом деле смещен в сторону воротничок - не всегда является признаком именно российской косоворотки.

"О смещенной в сторону застежки и того, что это обязательно русский косоворотка - нет, не обязательно. Такой крой был так же характерно и для традиционных украинских рубашек. Кстати, как мужских, так и женских. То есть в самом крое ничего такого, о чем можно было бы говорить, что это что-то не наше и обязательно российское ", - говорит Космина.

Однако в случае с одеждой Владимира Зеленского, говорит она, есть другой подвох - ведь в украинских традициях даже при смещенном в сторону разрезе рубашки вышивка все равно располагалась по центру.