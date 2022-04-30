Этим летом 38% украинцев провели или планируют свой отпуск дома

19:24 29 июля Киев, Украина

Согласно опросу Research & Branding Group, отпускные планы украинцев в 2021 году вернулись к показателям допандемийных времен.

В этом году 38% украинцев провели или планируют провести отпуск дома. Отмечается, что в прошлом году таких было в полтора раза больше.



При этом, 21% украинцев планируют провести отпуск на море в Украине (в прошлом году таких было в полтора раза меньше).



Еще 13% респондентов сообщили, что проведут отпуск — на даче (такие же показатели были и в прошлом году). Еще 6% сообщили, что проведут отпуск в другом населенном пункте Украины (в прошлом году таких было в шесть раз меньше).



На море за границу в этом году поедут 5% украинцев. Такая же статистика была и в прошлом году. Еще 3% — в других местах за границей (что сопоставимо с 2018-19 гг.).



В то же время, каждый восьмой житель Украины (13%) в этом году еще не был или не планирует отпуск (что сопоставимо с прошлогодними настроениями), а 6% — не определились.



Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.