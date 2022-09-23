Эстония приняла около 55 тысяч беженцев из Украины за время полномасштабного вторжения рф
17:41 23 сентября Киев, Украина
За время полномасштабной войны рф против Украины Эстония
приютила около 55 тысяч украинских беженцев, а также предоставила им гуманитарную поддержку и социальные услуги.
Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис на заседании Генассамблеи ООН.
“Эстония приняла около 55 тысяч украинских беженцев, это 4% населения нашей страны. Социальные службы, услуги образования – все это предоставляется людям, убегающим от войны. Эстония создала тысячи мест в школах для детей беженцев из Украины, были открыты новые школы”, – подчеркнул он.
По словам Кариса, всего 18 млн украинцев нужна международная гуманитарная поддержка. 21 сентября Эстония предоставила 20 миллионов евро в рамках помощи Украине.
"Мы видим беспрецедентный уровень поддержки Украины со стороны частных компаний Эстонии, гражданского общества, рядовых граждан. Мы продолжим помогать восстановлению Украины. Эта помощь должна начаться прямо сейчас, и мы призываем других присоединяться к нам в этом", – отметил президент.
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