Эстония построит дома для сирот в Украине

Эстония планирует построить в Украине четыре семейных дома для многодетных семей, которые взяли на воспитание сирот после вторжения россии.
Информацию об этом распространил эстонский телеканал ERR.
Первый из этих домов будет воплощением инициативы под названием "Комната детства", запущенной фондом Первой леди Украины Елены Зеленской. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул важность поддержки детей, пострадавших от войны, и отметил, что эти дети понесли высокую цену, потеряв родителей, дома и детство.
На строительство первого дома власти Эстонии выделят 370 тысяч евро, и планируют начать строительство до конца текущего года, завершив его в 2024 году. Первый дом будет иметь площадь 285 квадратных метров и включит в себя подземное бетонное бомбоубежище.
Остальные три дома будут возведены в городе Житомир по инициативе Эстонии. Для разработки современного и удобного дизайна был проведен архитектурный конкурс совместно с Союзом архитекторов Эстонии и Министерством культуры. Победителем конкурса стал дизайн от архитектурной фирмы DAGOpen. Этот проект предусматривает строительство дома площадью 212 квадратных метров с семью спальнями, четырьмя ванными комнатами и бомбоубежищем.
Эстонский центр сотрудничества по международному развитию (ESTDEV) планирует провести тендеры на строительство трех дополнительных домов в Житомире до конца 2023 года, с началом строительства в следующем году.
Информацию об этом распространил эстонский телеканал ERR.
Первый из этих домов будет воплощением инициативы под названием "Комната детства", запущенной фондом Первой леди Украины Елены Зеленской. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул важность поддержки детей, пострадавших от войны, и отметил, что эти дети понесли высокую цену, потеряв родителей, дома и детство.
На строительство первого дома власти Эстонии выделят 370 тысяч евро, и планируют начать строительство до конца текущего года, завершив его в 2024 году. Первый дом будет иметь площадь 285 квадратных метров и включит в себя подземное бетонное бомбоубежище.
Остальные три дома будут возведены в городе Житомир по инициативе Эстонии. Для разработки современного и удобного дизайна был проведен архитектурный конкурс совместно с Союзом архитекторов Эстонии и Министерством культуры. Победителем конкурса стал дизайн от архитектурной фирмы DAGOpen. Этот проект предусматривает строительство дома площадью 212 квадратных метров с семью спальнями, четырьмя ванными комнатами и бомбоубежищем.
Эстонский центр сотрудничества по международному развитию (ESTDEV) планирует провести тендеры на строительство трех дополнительных домов в Житомире до конца 2023 года, с началом строительства в следующем году.
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