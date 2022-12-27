Есть все шансы, что украинцы встретят Новый год с электричеством - Шмыгаль

17:48 27 декабря Киев, Украина

Благодаря героической работе энергетиков, понижению потребления в выходной день, отсутствию морозной погоды и возвращению в сеть 2 блоков тепловых электростанций, есть все шансы, что украинцы встретят Новый год с электричеством в своих домах.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 27 декабря.

"Сегодня после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть два блока тепловых электростанций. Идет процесс восстановления инфраструктуры, растет количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено потребление. Действует отработанный алгоритм приоритетности заживления потребителей. На первом месте – критическая инфраструктура, на втором – ВПК, на третьем – важные производства, на четвертом – жилищный фонд", – заявил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему.

"Так что находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти когда-либо: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: при отсутствии обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", – отметил премьер-министр.

Также стало известно, что Кабмин упростил строительство воздушных линий электропередач и подстанций для более быстрого восстановления энергосистемы в условиях военного положения.