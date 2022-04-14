ЕС официально открывает границы для украинцев

20:01 15 июля Киев, Украина

Совет Европейского Союза официально внес Украину в список стран, из которых можно беспрепятственно въезжать на территорию ЕС в период пандемии.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщает пресс-служба Совета Европы.

"После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.



На сегодняшний день в список стран входят 23 страны. В частности:

Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Соединенные Штаты, Китай, при условии подтверждения взаимности.

Список этих стран пересматривается каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.



Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.