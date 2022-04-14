ЕС официально открывает границы для украинцев

20:01 15 июля Киев, Украина

Совет Европейского Союза официально внес Украину в список стран, из которых можно беспрепятственно въезжать на территорию ЕС в период пандемии.
 
Об этом в четверг, 15 июля, сообщает пресс-служба Совета Европы.
"После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.

На сегодняшний день в список стран входят 23 страны. В частности:
  1. Албания,
  2. Армения,
  3. Австралия,
  4. Азербайджан,
  5. Босния и Герцеговина,
  6. Бруней-Даруссалам,
  7. Канада,
  8. Израиль,
  9. Япония,
  10. Иордания,
  11. Ливан,
  12. Черногория,
  13. Новая Зеландия,
  14. Катар,
  15. Молдова,
  16. Северная Македония,
  17. Саудовская Аравия,
  18. Сербия,
  19. Сингапур,
  20. Южная Корея,
  21. Украина,
  22. Соединенные Штаты,
  23. Китай, при условии подтверждения взаимности.
Список этих стран пересматривается каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.