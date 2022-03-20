Еще в двух музеях Турции заработали украинские аудиогиды

16:01 21 июня Киев, Украина

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской состоялся запуск украинских аудиогидов в двух музеях Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, 21 июня.

«В Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре, провинция Анталия, заработали украиноязычные аудиогиды. Символично, что летний запуск аудиогидов открыла Турция . Страна, которую украинцы выбрали как одно из самых популярных направлений для отдыха. В рамках нашего проекта у нас уже 20 украиноязычных аудиогидов, из которых семь - в Турции. Это прекрасно», - отметила Зеленская.

Археологический музей в Анталии открылся в 1922 году и является вторым по величине музеем Турции. Он имеет открытую галерею, 13 выставочных залов, в которых насчитывается около 5 тысяч художественных произведений и 15 тысяч артефактов, охватывающих период от доисторической эпохи до Османского государства.



Город Демре, в котором расположен музей Святого Николая, был вторым религиозным центром Анатолии в V веке нашей эры. Благодаря епископу Николаю город получил славу за пределами региона и стал важным центром христианства.



Ежегодно в Турции отдыхают около 1,5 млн украинцев.



Украиноязычные аудиогиды в мире

Внедрение украиноязычных аудиогидов - одно из направлений культурной дипломатии. В ближайшее время ожидается запуск аудиогидов в Австрии и в Узбекистане.