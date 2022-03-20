Еще в двух музеях Турции заработали украинские аудиогиды

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской состоялся запуск украинских аудиогидов в двух музеях Турции.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, 21 июня.
Археологический музей в Анталии открылся в 1922 году и является вторым по величине музеем Турции. Он имеет открытую галерею, 13 выставочных залов, в которых насчитывается около 5 тысяч художественных произведений и 15 тысяч артефактов, охватывающих период от доисторической эпохи до Османского государства.
Город Демре, в котором расположен музей Святого Николая, был вторым религиозным центром Анатолии в V веке нашей эры. Благодаря епископу Николаю город получил славу за пределами региона и стал важным центром христианства.
Ежегодно в Турции отдыхают около 1,5 млн украинцев.
Украиноязычные аудиогиды в мире
Внедрение украиноязычных аудиогидов - одно из направлений культурной дипломатии. В ближайшее время ожидается запуск аудиогидов в Австрии и в Узбекистане.
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