Еще троих россиян подозревают в убийстве мирных людей в Буче

19:42 10 мая Киев, Украина





Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.



По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Еще троим российским военнослужащим заочно объявили подозрения в нарушении законов и обычаев войны, а также умышленном убийстве гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины).Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые ворвались в частный дом и

выстрелами в голову убили двоих жителей.

Благодаря сотрудничеству прокуроров Офиса Генпрокурора и оперативных сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ удалось установить личности этих российских военных. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск.