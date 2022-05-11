Еще троих россиян подозревают в убийстве мирных людей в Буче

Еще троим российским военнослужащим заочно объявили подозрения в нарушении законов и обычаев войны, а также умышленном убийстве гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые ворвались в частный дом и
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые ворвались в частный дом и
выстрелами в голову убили двоих жителей.
Благодаря сотрудничеству прокуроров Офиса Генпрокурора и оперативных сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ удалось установить личности этих российских военных. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что прокуроры Киевщины объявили подозрение в совершении военных преступлений, в том числе пытках гражданских, Антону Струеву – командиру мотострелковой роты 15 "миротворческой" бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.
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