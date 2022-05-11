Еще троих россиян подозревают в убийстве мирных людей в Буче

19:42 10 мая Киев, Украина

Еще троим российским военнослужащим заочно объявили подозрения в нарушении законов и обычаев войны, а также умышленном убийстве гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые ворвались в частный дом и
выстрелами в голову убили двоих жителей.
Благодаря сотрудничеству прокуроров Офиса Генпрокурора и оперативных сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ удалось установить личности этих российских военных. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что прокуроры Киевщины объявили подозрение в совершении военных преступлений, в том числе пытках гражданских, Антону Струеву – командиру мотострелковой роты 15 "миротворческой" бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.