Еще одна категория мужчин получила право на демобилизацию

18:54 20 сентября Киев, Украина

Родители троих детей и раньше не подлежали призыву, однако, если третий ребенок родился в то время, когда его отец уже находился на службе, покинуть ряды армии было нельзя. Новый закон эту несправедливость исправит.

Соответствующий законопроект был поддержан 331 народным депутатом, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.



После принятия закона новой причиной освобождения от военной службы во время военного положения стало наличие у военнослужащего трех и более несовершеннолетних детей.



Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.



Возможна бронь для военнообязанных, работающих:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;





на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ;





на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.





Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.



Порядок и критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время определяются правительством.